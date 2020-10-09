В Мамлютском районе провели ремонт шести школ

Строительство, Образование

19:35 9 Октября 2020
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Новомихайловской средней школе — 46 лет. Капитальный ремонт проводили здесь в 2010-м. Этим летом, пока школьники были на каникулах, здесь произошли кардинальные изменения. Светлая, уютная, современная — она стала хорошим подарком к новому учебному году не только для детей, но и всех жителей села.

Местные жители:

— Ремонт достаточно хороший. И фасад красивый сделали, водостоки, крыша теперь не протекает. Сквозняк не проходит, все хорошо.

— В прошлом году школа была в плохом состоянии. Теперь в этом преобразилась. Кровлю заменили. Ученикам и преподавателям стало комфортно, и это главное.

— Окна новые поставили, светлее стало. Это хорошо, я думаю. Мне нравятся такие улучшения, каждый год школа улучшается.

Работы проводили по государственной программе «ДКЗ». 143 деревянных окна поменяли на новые пластиковые, полностью обновили кровлю, водостоки, поручни. А ещё украсили и придали новый облик фасаду здания. Капремонт выполнял местный подрядчик — ТОО «ПетроБилдинг» во время летних каникул.

Серик Тулепбергенов, учитель физики Новомихайловской средней школы, Мамлютский район:

— В школе обучается 113 учащихся. Мы обучаемся в штатном формате с 1 по 11 классы. В кабинетах стало намного светлее, теплее. Детям и преподавателям удобно. Такого, чтобы заменили окна и крышу здесь никогда не было.

В этом году в Мамлютском районе школы отремонтировали в шести сёлах.

 

 

Абай Альжанов

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