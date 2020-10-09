В конце ноября в Петропавловске заработает фанерный комбинат

Прибыльные инвестиции. За год здание заброшенного трубного завода изменилось до неузнаваемости. Помещение отремонтировали, уже установили оборудование. Сейчас идут пусконаладочные работы. Турецкие станки, немецкая электроника.

В тестовом режиме фанерный комбинат проработает до конца октября. Это лущильный станок. Он нужен, чтобы располосовать дерево. Минута. И вместо бревна выходят вот такие тонкие листы.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Получают шпон. На ощупь он чуть плотнее картона. Листы высушивают, складывают в 11 слоёв и склеивают между собой.

А ещё пропускают через горячий и холодный пресс. В итоге каждые 20 минут 2 станка изготавливают 40 листов фанеры. Планируют выпускать 18 тысяч кубометров в год. Для этого понадобится 36 тысяч кубов древесины, а именно берёзы.

Айваз Бакиров, главный инженер ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Хороший, плотный. Имеет все характеристики для этого материала. Самый лучший вид древесины. В основном на севере растет такая береза. В СКО производится очень много санитарных рубок березы. Данная береза не будет идти в печь. Она будет идти в производство.

В общем, белоствольные леса не пострадают. А экономика области выиграет. В казну будут поступать налоги, а ещё комбинат трудоустроит 150 североказахстанцев. Таких крупных фанерных комбинатов в стране нет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Береза на 25% крепче, чем хвойные. В кораблестроении использовали фанеру из березы. Потенциал деревообработки в нашей области, особенно березы, очень высокий. Это первый крупный проект по деревообработке.

Ламинированная фанера нужна в строительстве. Казахстан завозит этот материал из России, Китая и стран Прибалтики. Ежегодно нужно 90 тысяч кубометров. В конце ноября, когда комбинат заработает в полную силу, он сможет покрывать 30% потребности нашей страны.

На это уйдет половина выпускаемой здесь фанеры. Остальное — на внешний рынок. В продукции заинтересованы Узбекистан, Кыргызстан и европейские страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Из одного кубометра березы получают полкуба ламинированной фанеры.

Айваз Бакиров, главный инженер ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Остальные полкуба будут уходить на нашу котельную. И энергию нам давать. На мусор ничего не пойдёт.

А вот и сердце завода — котельная. Её запустят через месяц. Весной глава региона и наша съёмочная группа здесь была. Правда, кроме мусора и зарослей сорняка на территории ничего не находилось. Тогда этот пустырь принадлежал ПЗТМ, который отдавать территорию не спешил, хоть и сам ей не пользовался. Позже всё же стороны пришли к компромиссу.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хорошее решение, которое удовлетворило всех. Вот так и нужно помогать нашим инвесторам. Поскольку они хотели котельную поставить в другом месте — через дорогу. Это затраты. Поэтому вот такое решение было принято. Я думаю, что оно оптимальное для всех.

А чтобы производство было круглогодичным, необходима парилка. Её сейчас строят. Дело в том, что зимой бревно твёрдое, а летом слишком сухое. Здесь берёзу будут наполнять влагой. Так она легче «распустится» на листы. В итоге меньше затрат и отходов.

Айгерим Мукашева