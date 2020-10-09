В г.Булаева временно ввели карантин и поставили блокпосты

Это не флешбэк из прошлого, их в качестве приема часто используют режиссеры фильмов, а реальность, от которой, кажется, жители северного региона быстро отвыкли. Как и от желтой таблички с надписью «блокпост», и чуть более медленного потока машин, полицейских, соответственно, проверок. Картина у города Булаево навевает чувство тревоги, которое многих преследовало во время жесткого карантина.

Но впадать в панику, как и примыкать к фанатам «сарафанного радио» не нужно. Сейчас, как и прежде необходимо доверять информации, исключительно из официальных источников. Согласно этим данным, регион действует по заранее разработанному плану.

Самат Барменбаев, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Региональной комиссией по предупреждению коронавирусной инфекции акимата СКО принято решение ввести карантин в сельских населенных пунктах, где зарегистрировано 3-5 и более случаев, и в районных центрах с регистрацией заболеваемости 7 случаев и более.

В Булаево за последние две недели статистику больных коронавирусной инфекцией пополнили 9 североказахстанцев. Прибавим к этой цифре 15 и получим количество случаев COVID-19 по району Магжана Жумабаева за этот же временной период.

Всех контактных выявили, проводится эпидемиологическое расследование. Главный вопрос, которым сейчас задаются жители Булаево, ограничение на въезд и выезд в город введут с 00.00 часов 10 октября, что им теперь можно, а что нельзя?

Самат Барменбаев, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Жителям г.Булаево рекомендуется не покидать места проживания за исключением посещения медицинских организаций, в близлежащие магазины и выхода на работу. Школы, сады работают в режиме дежурных групп. Касательно объектов предпринимательства объекты непродовольственной сферы свыше 500 кв метров они работают до 16.00. Объекты общественного питания не приостанавливают работы.

Санитарные врачи говорят, что ограничительные меры в Булаево ослабят, как только эпидемиологическая обстановка там станет лучше. Напрямую повлиять на нее сможет сознательность и ответственность местных жителей.

Дарья Пышмынцева