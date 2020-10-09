Петропавловцу выписали штраф за демонстративно выгруженный мусор

Общество

20:13 9 Октября 2020
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Возмущенные горожане в соцсетях жаловались на жителей поселка Солнечный, которые устроили стихийные свалки. Пользователи сняли на видео подъехавший с мусором трактор. Его водитель, заметив съемку, отъехал подальше и там демонстративно выгрузил бытовые отходы.

Публикацией заинтересовались полицейские. Они и вычислили владельца трактора. 31-летний мужчина проживает в поселке Солнечный. За нарушение правил благоустройства города ему выписали штраф. По сокращенному производству он составил 5 МРП, это около 13 тысяч тенге.

Кроме того, горожанин собрал выгруженный им же мусор и вывез в специально отведенный для этого полигон. С начала года в Петропавловске за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлекли свыше 3,5 тысяч человек.

 

 

Айгерим Мукашева

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