Педагоги колледжей будут получать доплаты с этого года

Образование

19:26 9 Октября 2020
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Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе мероприятия, посвященного 80-летию системы технического и профессионального образования.

Ранее их получали только школьные учителя. Но с принятием Закона «О статусе педагога» теперь и преподаватели колледжей. А еще благодаря поддержке главы государства с января текущего года им увеличат заработную плату.

Также благодаря реализации проекта «Жас маман» идет модернизация учебных заведений по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

 

 

Айгерим Мукашева

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