100 лет исполнилось со дня рождения героя советского союза Ж.Кизатова

Жалел Кизатов родился в селе Карагай Есильского района. После окончания сельскохозяйственного техникума нашего соотечественника призвали в ряды Красной Армии. Прошел всю войну. Участвовал в освобождении Беларуси, Польши и Украины. В 1944 году нашему ему присвоили звание Героя Советского Союза за отвагу, проявленную в битве за Днепр.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Я считаю что, когда участвовали в войне, они не думали и не ставили цель, чтобы стать героями. Но эти люди были честны перед народом. Они делали, то, что им поручено с честью и достоинством.

Североказахстанцы бережно хранят память о своем земляке-герое. Жаксылык Искаков жил в одном ауле с Жалелом Кизатовым. Помнит его как мудрого, требовательного наставника. Герой Совесткого Союза всегда давал ему советы, помогал, делился житейским опытом.

Жаксылык Искаков. ветеран труда:

— Жалел Кизатович был очень требовательным, очень внимательным человеком. Говорил «учитесь хорошо, все будущее в учебе. Хорошо будете учиться- будете полезными для Родины».

Заслуги Жалела Кизатова потомки ценят. В честь героя в Петропавловске есть улица, которая носит его имя, а в Есильском районе в честь фронтовика назвали сельскохозяйственный колледж. Его имя высечено и на обелиске в честь Великой Победы в Киеве.

Жанель Бисенбаева