В СКО чиновник подписал документы по незавершенному строительству

Принял объект, в котором по факту не закончили строительство. 2 года назад в селе Талшик Акжарского района приступили к возведению спортивного комплекса.

Тогда местный отдел строительства, архитектуры и градостроительства заключил договор с одной из компаний на 325 миллионов тенге. Завершить ФОК должны были до декабря 2019-го, но в итоге в срок подрядчики не уложились и продлили работы до 25 января 2020-го.

Все обязательства прописали в гарантийном письме. Тем не менее, это не помешало заказчику, а именно руководителю районного ведомства, подписать акты о выполненных работах. Строителей такое положение дел, видимо устроило, работы они не возобновляли.

Ущерб государству мог составить почти 37 миллионов тенге, если бы в ситуацию не вмешалась антикоррупционная служба. ФОК в итоге достроили, а тем, кто подписывал документы, грозит ответственность.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Досудебное расследование в отношении директора одного из ТОО прекращено по нереабилитирующим основаниям. Материалами уголовного дела установлено, что вышеуказанные обстоятельства возникли в результате отсутствия должного контроля со стороны руководства акимата Акжарского района за полным, своевременным и качественным выполнением работ. Сложившаяся практика контроля является малоэффективной и характеризуется наличием дискреционных полномочий должностных лиц.

Абай Альжанов