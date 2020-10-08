В библиотеке им. С.Муканова наградили победителей международного конкурса

Виктория Шаболдасова рисованием занимается 8 лет. Сейчас девочке 14. В конкурсе приняла участие в номинации «Изобразительное искусство» и взяла 1 место в своей возрастной категории. Вдохновение юная художница искала в стихотворениях великого русского поэта Сергея Есенина. Особо по душе пришлась «Песнь о собаке». Все чувства Виктория передала в своей картине.

Виктория Шаболдасова, художница, победительница конкурса:

— У меня сразу появилась идея, что нарисовать. Я захотела передать эмоции. Беспокойство собаки за щенят, в ее глазах, как она видит, что приближается человек. Я очень люблю рисовать, мне нравится воплощать на бумаге то, что у меня в голове. Но все равно это выходит не так, как я это представляю, но мне все равно нравится.

А вот Елизавета Гуляева стала лучшей в номинации «Литературное чтение». С первого класса ей нравится заниматься этим делом. Для конкурса выбрала стихотворение Сергея Есенина «Мне грустно на тебя смотреть».

Елизавета Гуляева, победительница конкурса:

— Вообще я — более лирический персонаж. И стихотворение тоже лирическое, оно про любовь. И мне пришла идея воплотить его именно так. Есенин писал от лица мужчины, а я смогла, как мне кажется, воплотить это стихотворение, написанное от мужского лица, как -будто я читаю его как девушка. И вот мне была очень интересна эта задумка, прям сразу такое что — то лирическое пришло в голову.

Международный литературно-художественный конкурс посвятили 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Проходил он дистанционно. Чехия, Исландия, Индия, Иордания. Участники собрались из 15 стран.

Наталья Чуряк, сотрудник отдела литературы по искусству областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— От 4 лет и по-моему даже до 40 лет. Хотя в положении было указано до 18. Но даже взрослые не смогли удержаться, присылали видео. В основном, конечно, это молодежь. Самая большая возрастная категория — это 11-12 лет , 15-16, 17-18. Это огромное количество работ.

Свои работы представили 600 человек. Победителей наградили дипломами и ценными призами.

Анастасия Остертак