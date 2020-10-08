С республиканского фестиваля вернулись с наградой

Первый телевизионный проект, посвященный айтысу североказахстанских акынов, стал победителем республиканского фестиваля организаций и работников сферы культуры и искусства «Рухани казына — 2020».

Награждение прошло в столице, лауреатам вручили диплом и сертификат на сумму 500 тысяч тенге. Проект посвятили памятным датам: 175-летию великого Абая и 120-летию нашего земляка — Сабита Муканова. Координатор и ведущий — Жаркын Жупархан. В творческом состязании приняли участие 14 акынов. Программу североказахстанцев высоко оценили члены жюри, она конкурировала с большим количеством проектов. Лучшего определяли зрители.

Жанбулат Муканов, директор областного центра развития народного творчества

— Этот фестиваль проводился в течение двух месяцев, проводили отборочные туры. В этом конкурсе участвовало более 250 проектов, где были разыграны 50 номинаций. И в номинации «Лучший онлайн -проект» в республике наш признан лучшим.

Айгерим Муканова