Президент РК дал поручение снизить цены на маски и тестирование на COVID-19

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

19:43 8 Октября 2020
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Снизить цены на защитные маски. Уменьшить стоимость тестирования на коронавирус. Такое поручение дал Президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии.

Сейчас в стране наблюдается снижение объемов тестирования. В сутки проводится 18 тысяч исследований. Хотя можем от 40 до 60 тысяч. Загруженность лабораторий составляет 40%. Кроме того, не добились выравнивания объемов в региональном разрезе. В текущих условиях это недопустимо, отметил глава государства.

Нужно знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования. И здесь встаёт вопрос о цене. Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими — от 10 до 18 тысяч тенге.

Токаев отметил, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От Правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования. Снизить цены нужно и на маски. Они по-прежнему высокие, в сравнении с другими странами, в частности с Россией.

Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. 

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

 

 

 

Айгерим Мукашева

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