Медики готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции

После такого потока информации, которой каждый день уже больше полугода изобилуют абсолютно все СМИ, хочется применить старую пословицу, адаптированную к нынешним реалиям. На оптимистический сценарий надейся, но и про пессимистический не забывай.

При любом раскладе создан мощный щит из лекарств, оборудования, средств защиты и уже подготовленных специалистов с протоколами лечения. А еще койками, которые при необходимости можно будет развернуть за считанные дни.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Начинали от 300 коечного фонда и уже на пике заболевания. Это июнь — июль мы имели коечный фонд 2415. С начала пандемии на пике коечный фонд увеличился в 9 раз. Сегодня мы готовы развернуть более 3,5 тыс коек. Это на тот случай, когда сценарий развития второй волны, возможной, будет развиваться по худшему случаю.

Предполагается, что он наступит, когда на 100 тысяч населения страны коронавирусом начнут болеть 2 тысячи казахстанцев. В период первой волны в СК на борьбу с инфекцией вышли 666 врачей. Их ряды, вне зависимости от сценария с коронавирусом, пополнят еще больше 100 медиков.

Дополнительные 40 приступят к работе, если пессимистический прогноз сбудется. Прибавим к ним еще столько же специалистов из вневедомственного резерва сферы здравоохранения. Одним словом, дефицита врачей в возможные дни «Х» быть не должно, как и недостатка средств защиты и лекарств в аптеках и в медучреждениях.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Сделали заявку от нашей области еще на 218 млн тг лекарственных средств. Это расчеты по максимальному возможному поступлению пациентов. Для того, чтобы не повторился тот дефицит в розничной сети. На 250 млн был создан стабилизационный фонд по 22 позициям, которые мы указали. От 5 млн до 8 каждый район обеспечивает необходимый резерв препаратов.

А есть ли резерв тест -систем? Тоже вопрос актуальный и заранее взятый на контроль местных властей.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Работают у нас 4 лаборатории. В день мы проводим на нашей мощности от 600 до тысячи в обычном режиме. При необходимости количество тестов мы можем увеличить до 3 тысяч.

В общем постарались учесть все, чтобы поводов для волнения у североказахстанцев не было. Ожидая возможную опасность, нельзя забывать и о других заболеваниях, да и в целом о заботе о своем здоровье. К нему на «авось» относятся 25,5 тысяч жителей региона, которые до сих пор не прикреплены к медицинским учреждениям.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Есть три способа прикрепления. Наше население может прикрепиться, обратившись в регистратуру поликлиники. Это бумажная форма через заявление. Можно также обратиться в ЦОН. И третий способ — через портал электронного правительства. Через егов, не выходя из дома.

С начала кампании по прикреплению, которая продлится до 15 ноября, так сделали 92 североказахстанца, еще 70 решили по старинке написать заявление в поликлинике.

Дарья Пышмынцева