Активисты профсоюзного движения высадили саженцы в Парке Первого Президента

Новости МТРК

18:33 8 Октября 2020
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Несмотря на холодную погоду, внести свой вклад в озеленение родного города пришли немало людей: госслужащие, врачи, учителя. Все они входят в объединение профсоюзов области. Не остались в стороне и ветераны. Азамат Магзумов -один из них.

Азамат Магзумов, директор кардиологического центра:

— Раньше не занимались такими вопросами. А сейчас занимаются не только трудовыми вопросами в коллективах. Такие начинания можно оценить положительно. Поэтому я их поддерживаю.

Аллея профсоюзов находится в Парке Первого Президента. Сегодня там посадили 9 саженцев молодых елей, у каждой — своя именная табличка.

Мурат Калиев, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов СКО:

— Профсоюзы проявляют инициативу: усиление роли трудовых коллективов. Идёт работа по заключению договоров между работодателями и работниками, для социальной защищённости работников. Я думаю, что нужно продолжать усиливать это движение.

Активисты уверены, аллея профсоюзов стала настоящим украшением парка, сейчас здесь насчитывается более 60 елей.

 

 

Айгерим Муканова

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