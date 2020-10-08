40 спасателей приняли участие в акции по сбору крови

Новости МТРК

18:42 8 Октября 2020
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Слово «Донор» значит дарить просто так, безвозмездно, оставить отпечаток в сердце того, кто нуждается в нём. Сегодня более 40 человек сдали кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. Айтуар Бекенов — донор с 10-летним стажем. Говорит, при необходимости всегда приходит в центр, чтобы оказать помощь.

Айтуар Бекенов — заместитель начальника пожарной части №3 г. Петропавловска:

— Помогая не только работой своей, но и сдачей крови. Наши сотрудники, конечно же, поддерживают свою физическую форму. Все таких плохих привычек не имеют и стараются вести здоровый образ жизни.

На сегодня запасы донорской крови пополняются ежедневно с четкой периодичностью. Сейчас её около 60 литров.

Валентин Дигтяр — заместитель директора областного центра крови:

— Каждый день есть люди, которые нуждаются в крови, в компонентах крови. Такого дня не бывает, чтобы люди не нуждались в крови. Сегодня спасатели сколько мл крови будут сдавать? 450 мл цельной крови, которую потом факционируют на плазму.

Ежегодно сюда приходит около 10-ти тысяч доноров. За раз, в среднем, кровь сдают 60 человек. Во время акции их в 2 раза больше.

 

Алишер Ашимов

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