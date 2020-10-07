В Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Караван доброты»

1 октября в Казахстане стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Караван доброты».

Организаторами являются Фонд Нурсултана Назарбаева и Ассоциация деловых женщин Казахстана. Нацелен конкурс на выявление и поощрение людей, совершающих благородные поступки и популяризацию нравственных ценностей.

Заявки североказахстанцы могут отправить до 15 декабря. Адрес почты указан на экране. По окончанию лауреаты будут определены по 5 номинациям. Первая — это «Асар» — она для тех, чья благотворительная деятельность связана с народными обычаями, традициями, кто оказывает помощь в сохранении национальной культуры.

Алла Писаренко, председатель ассоциации деловых женщин:

— Туган Жер — людям, оказывающим благотворительную помощь родному краю. В сфере образования, экологии. Премия Батыл жер — за героическую смелость и самоотверженность. Журналистам, творческим коллективам — за лучшее освещение благотворительности в сми.

Анжелика Сычёва