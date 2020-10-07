В Бесколе многоэтажки подключают к централизованному отоплению

Центральная, модульная, полностью автоматизированная котельная Бесколя. Такая есть только в двух районах региона: в Кызылжарском и Тайыншинском. В 2019-м для её ремонта понадобилось 15 млн тенге. Часть денег вложили в котлы, другую потратили на теплотрассу. В 2020-м здесь снова были строительные работы. Затратили, ни много ни мало, 40 млн тенге.

Каирбек Нуралин, директор ТОО «Кызылжар ЖКХ»:

— Он необходим, потому что одна сторона у нас, полностью стояло 4 котла, здесь же два звена. Его полностью сделали и запустили вторую сторону. Сейчас в данное время 8 котлов, из них 2 работают, а зимой будут 3-4 котла работать. Запас угля у нас на 1,5 месяца сейчас есть, тысячу с лишним тонн завезли.

Еще 7 тонн котельная закупит в ближайшее время, и к зиме здесь будут готовы на все 100%. В прошлую за счет ремонта не было ни одной аварии.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— У нас 85 многоквартирных домов в с.Бесколе. Их них на сегодняшний день подключено 50. 10 мы подключаем до конца 2020-го. И на следующий год у нас остается 25 домов многоквартирных. Такая же котельная стоит в Петерфельде, но там всего лишь 10 домов подключено. Мы там тоже провели капитальный ремонт. Около 300 многоквартирных домов, если брать в разрезе района, там отдельные котельные стоят, за которыми мы тоже принимаем меры, чтобы их обслуживать.

Бескольская котельная дает тепло 23-м социальным объектам райцентра. С декабря 2019-го ясли-сад «Мирас» — один из них. Здание площадью более 5 тысяч квадратов рассчитано на 280 детей. На первом этаже пол с подогревом. Всего здесь занимается 12 групп. Сейчас из-за пандемии в каждой по 15 человек.

Анжела Жоламанова, заведующая яслями-садом «Мирас»:

— В этом году отопительный сезон начался. Я хочу сказать также, что температура соответствует требованиям, в детском саду поддерживаются необходимые оптимальные условия температурные, которые соответствуют санитарным требованиям. И прошлый год у нас прошел отлично. В детском саду было тепло. Надеюсь, что в 2020-м тоже будет все благополучно.

Как и у Руслана Растенова. Мужчина не может нарадоваться новому отоплению, его в многоквартирном доме по адресу Ульянова, 10 подключили в конце сентября. Вложил житель Бесколя около 140 тысяч. Чуть меньше этой суммы он обычно тратил на уголь и дрова, чтобы провести 7 месяцев холодов в комфорте.

Руслан Растенов, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Решили с супругой расшириться и в 2020-м приобрели трехкомнатную квартиру здесь. Один из немаловажных факторов, который сыграл при выборе квартиры, это то, что она должна была подключаться к теплу. Это очень важный вопрос, мы оба работаем в школе, времени у нас очень мало, зимой приходилось печку топить самим. Температура сейчас довольно таки хорошая, около 25 градусов, не жарко и не холодно.

Месяц, а иногда даже чуть меньше. Столько в среднем уходит на подключение одного многоквартирного дома к теплу. Самый трудоемкий процесс происходит в подвале, дальше проще, говорят специалисты. Аналогичные работы им предстоит провести до конца года в 10 домах в райцентре Кызылжарского.

Дарья Пышмынцева