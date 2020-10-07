В 400 многоэтажках Петропавловска отсутствует форма управления

К предстоящей зиме в ПК «5 линия 4» подготовились еще в июне. Потому проблем с отоплением не возникло. Всё подключили вовремя, говорит председатель Валентина Новиженная. Она трудится над благоустройством жилого многоквартирного дома уже 5 лет.

Глава кооператива показывает новые установленные счетчики, сухой и чистый подвал. Также в этом году начали ремонтировать подъезды. Их в этом доме 22, 3 из которых уже готовы.

Валентина Новиженная- председатель КСК «5 линия 4»

— Ремонтируем подъезды, делаем крылечки. Ведем акты обследования. Лежат постоянно на столе, в пятницу делаем эти акты. Проверяем систему отопления, канализацию, водоснабжение. Увидели где-то, что-то — составили акты и начинаем делать работу.

Помогают работникам КСК и сами жители. Стараются вовремя оплачивать коммунальные счета, активно участвуют в собраниях, где распределяют на что пускать собранные деньги. О своем председателе горожане отзываются с теплотой и благодарностью.

Однако, не все дома отличаются порядком и организованностью. В некоторых и вовсе нет городских кооперативов. Дом на улице Назарбаева, 284а без формы управления обходится 17 лет. И как оказалось, без положительных результатов.

Галина Приходько- старшая по подъезду

— Проблем в доме очень много. Своими силами мы пытаемся что-то сделать. Собираем деньги с жильцов на содержание дома. В КСК нас тоже не берут. Вернее, приходили несколько по направлению с акимата, у нас были несколько представителей. Хотели нас взять, но опять же некоторым жильцам не нравится. Мы не можем прийти к общему знаменателю,чтобы создать какую-то форму управления.

Из-за того, что в доме отсутствует городской кооператив, жители не могут участвовать в программах по модернизации жилья. Специалисты, в свою очередь, советуют горожанам сплотиться и обозначить своего представителя. Каждому жителю рекомендуют принимать участие в благоустройстве своего дома, брать инициативу в свои руки.

Ерсайын Альясов- представитель жилищной инспекции акимата г. Петропавловска

— В связи с изменениями в законодательстве ЖКХ, сейчас форма КСК отсутствует. Те КСК, которые существуют, они доживают до 2021 года, после этого будет только ОСИ. Поэтому дома, которые не имеют форму управления, должны создать её и провести регистрацию. Если будет ОСИ-будет порядок, будут накопительные средства, и они могут участвовать в различных программах по модернизации жилья. И проблемы будут в большей части решены.

В Петропавловске насчитывается 1900 жилых многоквартирных домов. По состоянию на октябрь почти в четырёхстах из них форма управления отсутствует.

Жанель Бисенбаева