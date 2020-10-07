Ценообразование на социально значимые продукты обсудили на заседании акимата

По-настоящему работать для народа система государственных услуг стала относительно недавно, пусть и пока с небольшими огрехами. Где их постарались свести к минимуму, так это в открытых акиматах.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Суть в том, чтобы позволить населению гос. услуги в наиболее удобном формате. Для этого в районах области и г.Петропавловске открыты и функционируют 12 фронт-офисов. Осталось 2 открыть, в М.Жумабаева и Есильском районе. До конца октября они будут открыты.

Открытость и возможность мобилизовать общественный контроль — задачи проектного офиса «Кызылжар-адалдык аланы». Там североказахстанцам регулярно напоминают, что разговоры о коррумпированных чиновниках «на кухне» ситуацию в регионе, да и в стране в целом никак не изменят, в отличие от реальных действий.

Инструментов для них очень много. Начиная от публикации проблемных вопросов в соцсетях и заканчивая их размещением на портале народного контроля. Это не обязанность, а возможность быть услышанным, которую пока не все используют, как, впрочем, было и с оплатой банковскими карточками.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В результате проведенной работы за январь-август текущего года мы увеличили количество безналичного расчета с 16,2 на 43,8%. Сегодня совершено операций на 172 млрд тенге безналичными платежами. Это очень хорошо, мы знаем, где еще можно поработать, чтобы снизить наличные платежи.

На повестке дня -вопрос ценообразования на продукты питания. Из-за вспышки птичьего гриппа пристальное внимание сейчас на стоимость мяса птицы и яиц.

Медет Оспанов, руководитель управления индустриально-инновационного развития СКО:

— По одной позиции превышение. Мясо кур — 870 тг. Вместе с тем в продаже присутствует большое количество голени и бедра, которое стоит значительно дороже окороков. При этом цены на мяса кур с начала 2020-го не повышались. Кроме того в стабфонде имеются 12,7 тонн окорочков, которые сейчас реализуются по ТС по 790 тг. Проводится заключение меморандума с ТОО «Адель кус» по отпуску яйца куриного по 280 тг. Сегодня во всех супермаркетах яйцо первой категории реализуется по цене не выше 300 тг.

2 года, столько же птицефабрик окончательно закроют вопрос по потребности в курином мясе у североказахстанцев. Отметил Кумар Аксакалов и заострил внимание акимов тех районов, где ценообразование на социально-значимые продукты вообще вне каких правил.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В районе Г.Мусрепова рожки дешевле на 25 тенге, а в Мамлютке и Аккайынском районе, которые находятся под боком города, сегодня 200 тг. Почему? Не понятно. Цены на рожки ниже и в районах М.Жумабаева, Шал акына там по 180 тг.

Жамбылский район отличился дорогим рисом. Между тем, в Аккайынском, как показал мониторинг специальных групп, гречка — тоже продукт не из дешевых, в этом списке и подсолнечное мало. Приемлемые цены на него даже в самом дальнем районе — Уалихановском.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Таких примеров можно приводить очень много, когда акиматы отдельные, они не работают по этим вопросам, нет контроля. Акимы округов сельских тоже должны участвовать в процессе, должны мониторить, в каждый магазин заходить, в конце концов. Смотреть, если там какой-то продукт поднялся в цене, то разбираться почему. Наша задача здесь, внутри нашей области, чтобы цены были примерно одинаковые.

А этого можно добиться только за счет грамотного взаимодействия местных исполнительных органов, заключил аким области.

Дарья Пышмынцева