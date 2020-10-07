ТОО «Кызылжар су» выделило на ремонтную кампанию 176 млн тг

В этом году в «Кызылжар су» приобрели три новых автомобиля. Оборудованы они по последним техническим требованиям, для сотрудников это мини -мастерские. Одну машину задействовали на канализационных работах, вторую — на водопроводных, третья — дежурная. Всего в технопарке водообеспечивающего предприятия 26 единиц спецтехники.

Арман Саутов, технический директор ТОО «Кызылжар су»:

— У каждого инструмента есть своё место. Нет проблем с тем, что инструменты просто валяются в машине.

Сейчас коммунальщики занимаются ремонтом водопровода в Рабочем посёлке по улице Лазутина. Старый пришёл в негодность, по словам местных жителей, ему полвека. Отремонтируют почти три километра.

Жанат Мурзахметов — старший мастер ТОО «Кызылжар су»:

— Метод горизонтального бурения используется давно. Не нужно раскапывать дорогу, это его преимущество. Грунт не нарушается.

Внимание и трансформаторным подстанциям. В районе детской областной больницы запустили новую мощностью 600 киловат.

Евгений Мокренский, главный энергетик ТОО «Кызылжар су»:

— Старая трансформаторная подстанция отработала более 30 лет. Износ составлял почти 100%. Случались часто аварии по электро-технической части. На данный момент эта проблема решена.

А недавно перед потребителями встал вопрос установки новых счётчиков. Информация об этом облетела все соцсети, уведомления разносили и по адресам. Специалисты разъяснили ситуацию.

Арман Саутов, технический директор ТОО «Кызылжар су»:

— Мы не заставляем людей покупать новые счётчики. Если старый вышел из строя, то тогда нужно купить новый. Он должен быть с установкой дистанционной передачи данных.

На ремонтную кампанию в «Кызылжар су» из собственного бюджета выделили 176 миллионов тенге, освоили пока 90%.

Айгерим Муканова