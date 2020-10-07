Токаев: Казахстан должен избежать жесткого карантина

Не допустить жёстких требований карантина. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на совещании по подготовке ко второй волне COVID-19, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства говорил и о нехватке лекарственных средств в период первой волны, таких обстоятельств быть не должно. Сейчас в стране обеспечили двухмесячный запас препаратов, расширили список необходимых средств.

Ко второй волне местные власти должны подготовиться уже сейчас, так как эпидобстановка в других странах ухудшается. Особое внимание стоит уделить регулированию цен и продовольственной безопасности, а также организации работы служб жизнеобеспечения.

Президент Казахстана К.Токаев