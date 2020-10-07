Токаев: Казахстан должен избежать жесткого карантина

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

20:35 7 Октября 2020
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Не допустить жёстких требований карантина. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на совещании по подготовке ко второй волне COVID-19, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства говорил и о нехватке лекарственных средств в период первой волны, таких обстоятельств быть не должно. Сейчас в стране обеспечили двухмесячный запас препаратов, расширили список необходимых средств.

Ко второй волне местные власти должны подготовиться уже сейчас, так как эпидобстановка в других странах ухудшается. Особое внимание стоит уделить регулированию цен и продовольственной безопасности, а также организации работы служб жизнеобеспечения.

Президент Казахстана К.Токаев

Одним из важным моментов, по словам Президента, является доверие народа к представителям местных исполнительных органов. В этот трудный период особенно актуальна концепция «Слышащего государства».

Касым-Жомарт Токаев -Президент Республики Казахстан:

— Хочу отметить критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны. Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей.

 

 

Айгерим Муканова

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