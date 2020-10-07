На мукомольном комбинате в Тимирязевском р-не наладили полный цикл производства

Хозяйство, которое не стоит на месте. КХ «Анар» в Тимирязевском районе образовалось почти 25 лет назад. Начинали с 90 га, на которых засеяли пшеницу. Несколько лет спустя поняли, что без животноводства не обойтись. Стали развивать и это направление. Вначале приобрели мелкий рогатый скот местных пород. Закупить племенных баранов помогла господдержка.

Кайрбек Хамзин, глава КХ «Анар», Тимирязевский район:

— В 2016-м году с помощью агрокредитной корпорации мы купили племенных 400 голов эдильбаевской породы Акмолинской области. Сюда привезли. Насчитываем тысячу. Но 200 голов мы реализовали. Сейчас 800 осталось. Лошадей, когда мы в 2016 году начинали, около 200 было. Сейчас довели до 500.

Продают в живом весе. За породистыми баранами приезжают покупатели со всей области. Не забывают в хозяйстве и о растениеводстве. Приобретают элитные семена, регулярно обновляют сельхозтехнику, используют жидкие минеральные удобрения.

А на следующий год планируют даже открыть свой мини-завод по их производству. В этом году пшеницу засеяли на 7 тысячах га. С каждого собрали по 18 центнеров. Богатый урожай в хозяйстве не продают. Зерно хранят в собственных ангарах вместимостью 30 тысяч тонн. После урожай полностью уходит на нужды мукомольного комбината. Его открыли 15 лет назад.

Кайрбек Хамзин, глава КХ «Анар», Тимирязевский район:

— Мельница турецкого производства. Мы сейчас работаем в две смены. Производим 25 тонн муки. 1, 2, высший сорт. Она вся расходится у нас в Петропавловске и среди местного населения.

Свои сушилки, очистительные машины и мельница. Здесь налажен полный цикл. От зерна до муки в упаковке. Процесс почти полностью автоматизирован. На мельнице трудятся всего 20 человек.

Аксуатскую муку североказахстанцы знают, выбирают и покупают. Склады не успевают заполняться. Сразу увозят. Секрет успеха, отмечает директор комбината, в том, что сырье перед помолом тщательно промывают. Так делают далеко не на каждой мельнице.

Айгерим Мукашева