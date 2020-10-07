Кумар Аксакалов наградил благодарственными письмами участников праймериз

Новости МТРК

20:20 7 Октября 2020
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Амбициозные, активные, небезразличные к судьбе земляков партийцы. Они знают о насущных проблемах и всегда готовы помочь в их решении. В нашем регионе до финального этапа праймериз партии «Nur Otan» дошли 632 кандидата. Среди них блогеры, журналисты бизнесмены, учителя, общественники, студенты. Внутрипартийныее выборы дали хорошую возможность проявить себя и доказать общественную пользу, говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, председатель СКФ партии «Nur Otan», аким СКО

— У каждого свои ожидания. Кто-то радуется победе, а кто-то на данном этапе не достиг намеченных целей. Но в целом, я думаю здесь нет победивших и проигравших. Выиграли все. 

Изначально во внутрипартийные выборы выдвинулись 645 кандидатов. Позже 13 участников сняли с гонки. По статистике 40% кандидатов — женщины, а 26% — молодые нуротановцы. Свои предпочтения в голосовании отдали почти 26 тысяч партийцев. Явка при этом составила 91%.

Кумар Аксакалов, председатель СКФ партии «Nur Otan», аким СКО

— Если говорить о 5 топ-волнующих людей тем, то это доступность жилья, ремонт дорог, социальная поддержка, а также повышение уровня здравоохранения и медицины. Все озвученные вопросы и предложения.

После подведения итогов- торжественная церемония. Председатель областного филиала партии «Nur Otan» , глава региона Кумар Аксакалов наградил благодарственными письмами участников праймериз от Петропавловского городского филиала.

Награду получила и Елена Семидоцких. В праймериз бизнесвумен выдвигала 3 ключевых направления: озеленение и благоустройство города, вовлечение женщин в предпринимательство, профориентированное образование.

Елена Семидоцких, кандидат в партийные списки

— Я коренная жительница Петропавловска. Очень люблю свой город, людей, которые здесь живут. Мне хочется вложить свои знания и опыт, чтобы жизнь в городе стало лучше, помочь населению. На праймериз нас выдвинула организация «Альянс женских сил». Большое количество женщин участвует.

Кроме того, отметили отличившихся участников внутрипартийных выборов. Для них — 7 отдельных номинаций. «Лучшим оратором» признали Бакытжана Турсунова. Кандидат- учитель казахского языка и литературы в Назарбаев интеллектуальной школе.

Бакытжан Турсунов, кандидат в партийные списки

— Моя цель — открыть мини-организацию, которая будет консультировать будущих молодых людей по выбору профессии. Кроме того, хотелось бы оказать содействие в решении проблем безработных. В праймеризе я пытался донести до представителей власти проблемы, волнующие молодежь.

Всего наградили более 100 кандидатов. В «Nur Otanе» сейчас формируются партийные списки. Далее ожидается тайное рейтинговое голосование делегатов.

 

 

Абай Альжанов

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