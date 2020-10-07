130 тг будет стоить проезд в общественном транспорте с 1 декабря

Электронное билетирование в городском общественном транспорте внедрят с 1 декабря. Это решение не спонтанное, его обсуждали 1, 5 года. Анализировали все «за» и «против», дорабатывали. За проезд пассажиры будут оплачивать специальной картой. Купить её можно за 400 тенге. Пополнять счёт горожане смогут через любой платёжный терминал. Вариант оплаты наличными при этом остаётся.

Бахыт Ильясов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска

— Мы вынесли предложение о внедрении дифференцированного тарифа. Если тариф электронного билетирования остается неизменным- 80 тенге для взрослых и 40 для детей, то за наличную оплату мы выносим предложение о его поднятии до 130 тенге. Для того, чтобы жителей стимулировать на переход к электронной оплате, разница должна быть однозначно.

Такого же мнения и общественники. Большая их часть поддержала нововведение. Однако, без вопросов не обошлось. Александра Казанцева волнует переплата за наличный расчёт.

Александр Казанцев, член городского общественного совета

— Чем вы мотивируете, чем руководствуетесь при таком разрыве почти в 2 раза ?

Бахыт Ильясов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска

— Предприятия, которые осуществляют пассажирские перевозки по городу, предоставили тариф 205 тенге. От такого тарифа в итоге отказались. Члены общественного совета рекомендовали сделать льготный проезд для студентов. Говорили на заседании общественного совета о правилах организации текущего, капитального ремонтов фасадов и кровли многоквартирных жилых домов.

Ерлан Кайырбеков, руководитель отдела жилищных отношений акимата г.Петропавловска

— Организуются следующие работы: ознакомление собственников квартир и нежилых помещений многоквартирных жилых домов с утвержденным проектом единого архитектурного облика города или его части. Второе, информирование собственников квартир и нежилых помещений о планируемых работах. Третье, организация собрания собственников квартир с принятием решения о согласии или несогласии проведения ремонтных работ.

Решения примут при согласии более двух третей от общего числа собственников квартир. Инициативу общественники поддержали единогласно. Всего на заседании рассмотрели 4 вопроса.

Абай Альжанов