В Петропавловске продолжается масштабная реконструкция ж/д вокзала

Абай Альжанов, корреспондент:

— ЖД вокзал — визитная карточка любого города. Именно отсюда складывается первое впечатление. В Петропавловске его построили в 1959 году. С тех пор в здании вокзала делали только текущий и капитальный ремонты. А 3 года назад взялись за реконструкцию. Сейчас идёт третий и финальный её этап.

Уже в декабре железнодорожная гавань кардинально преобразится. Пожалуй, главное изменение — это 2 новых эскалатора, ведущих на 3 этаж здания. Теперь пассажирам не придётся подниматься по лестнице с тяжелым грузом и сумками. Удобно, а главное комфортно. Вокзал полностью утеплили, привели в порядок вентиляционную систему и кондиционирование.

Станислав Таратуто, ведущий инженер инвестиционного сектора Петропавловского отделения ОАО «РЖД»:

— Порядка 70 человек трудятся на этом объекте. Отстаивание от графика не предусмотрено подрядчиком. Конечно, всемирная пандемия внесла коррективы, но отставание устранили.

Ещё одно новшество- лИфты вместимостью до 10 человек. Их установили для выхода к платформам. А благодаря новой пристройке расширили зал ожидания и разделили его на 2 части: для пассажиров дальнего следования и пригородного. Кстати, вместимость увеличилась почти на треть.

Станислав Таратуто, ведущий инженер инвестиционного сектора Петропавловского отделения ОАО «РЖД»:

— Все сделано для удобства пассажиров. Если человек забыл приобрести билет, то он в любое время может купить его здесь. Он может попасть в центральную часть вокзала, где приобрести билет, поднять на 3 этаж, где будет парикмахерская, буфет, аптека и все необходимое.

Реконструкцию завершили на 75%. Полностью готово восточное крыло вокзала. Сейчас там работают кассы для продажи билетов и зал ожидания.

Петропавловцы:

— Облик, конечно, изменился. Все нормально. Отлично. Новый вокзал, все для людей делают. На эскалаторах будут подниматься.

— Надеемся, что нас впечатлят и удивят.

Если брать статистику, в 2019-ом пассажиропоток в Петропавловском железнодорожном вокзале составил 280 тысяч человек. В день это около 800 пассажиров. Однако, в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Поэтому их количество значительно сократилось.

Абай Альжанов