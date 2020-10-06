В Мамлютском районе живут 18 «временных семей»

Алмат Зулкарнай — десятиклассник. Учится подросток в Бексеитской средней школе. Сам он из соседнего Минкесера. Еще несколько лет назад перед родителями юноши встал вопрос о дальнейшем его образовании, ведь на тот момент обучаться на родном казахском языке в местной школе не было возможным.

На помощь пришел проект «Временная семья». Взвесив все «за и против», решили попробовать. Новые «родители» приняли мальчика как родного.

Самал Мамбетова, жительница села Бексеит, Мамлютский район:

— Мы хорошо знаем родителей Алмата, поэтому с радостью согласились принять его в наш дом по программе «Временная семья». Мальчик воспитанный, всегда спрашивает разрешение. Для него подобрали отдельную комнату. Живем все вместе дружно. Мой сын — его ровесник. Нашли общий язык и интересы у них схожие.

Для Алмата — это второй дом, где всегда помогут. Поддержка и взаимопонимание — главный секрет успеха большой и дружной семьи.

Алмат Зулкарнай, учащийся СШ села Бексеит, Мамлютский район:

— Я учусь здесь с 4 класса. Уже 7 лет живу. В семье быстро адаптировался, взаимопонимание есть, дружим. Школа нравится, преподаватели отличные.

В родной дом к родителям парень ездит на выходные и каникулы. Свободное время Алмат проводит вместе с сыном Самал — Ильясом. Ребята помогают по хозяйству, играют, а ещё посещают уроки домбры, занимаются борьбой.

Ильяс Мамбетов, учащийся СШ села Бексеит, Мамлютский район:

— Алмат стал мне как братом, настоящий друг. С ним всегда весело. Он стал полноценным членом нашей семьи. Когда он уезжает к себе в Минкесер, в доме чувствуется пустота.

И таких «временных семей» в Мамлютском районе — 18. Они взяли на воспитание 20 детей школьного возраста. Всем из областного бюджета выплачивается по 45 тысяч тенге в месяц, плюс по 7 МРП, это еще более 20 тысяч, положено на каждого ребенка. Суть социального проекта состоит в том, чтобы дети из малокомплектных школ жили и обучались при комфортных условиях. Проще говоря, это некая альтернатива интернатам.

Абай Альжанов