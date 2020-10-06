На участке дороги, ведущей к Мамлютке, привели в порядок почти 30 км полотна

Путешествие с комфортом. И никаких ям и трещин в поездке. Это трасса М-51 «Челябинск — Новосибирск». Чтобы привести в порядок 60 км дороги, выделили почти 27 млрд тенге. Расстояние поделили на два участка. Первый от села Петерфельда до города Мамлютки. Почти готов. Лежит новый асфальт, установили освещение. Остались ограждение и рекультивация земель.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Сейчас на отремонтированном участке трассы действует скоростное ограничение — 60км/ч. Но, когда установят знаки, нанесут разметку, здесь можно будет разогнаться до ста. И проехать по новому гладкому асфальту.

Задействовали около 250 человек и 141 единицу техники. Завершить все работы и сдать объект планируют в декабре. Реконструкция участка от Петерфельда до Мамлютки, это 29 км, обошлась в почти 14 млрд тенге. Стройматериалов понадобилось немало. Только щебня ушло свыше 2 млн кубометров.

Булатбек Айтбаев, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Подрядчиком на данном участке является АО «K Dor Stroy». Все произведенные работы соответствуют требованиям строительных норм и правил. Все примененные материалы соответствуют требованиям стандарта.

Это подтверждает и Национальный центр качества дорожных активов. Второй участок — от Мамлютки в сторону приграничного пункта пропуска «Жанажол». Там 31 км. На 14-ти уже сделали асфальтобетонное покрытие. Но ещё нет верхнего слоя.

Реконструкцию участка закончат в следующем году. Хорошая новость для водителей. Они эту дорогу не жаловали. Ямы вызывали нарекания и критику. Тяжёлая техника здесь появилась как раз вовремя.

Булатбек Айтбаев, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Потому что на момент начала строительства состояние покрытия было уже довольно плачевное. Я думаю, что в самое время пришла реконструкция. С начала строительства, это 60-е годы прошлого столетия. С тех пор капитальных ремонтов не было.

Разницу между «до» и «после» почувствуют гости нашей области, а ещё жители Мамлютского, Кызылжарского и Жамбылского районов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этой стороне порядка 37 тысяч человек, которые будут пользоваться новой дорогой, которая прошла реконструкцию. Плюс большое подспорье для дачников. У нас порядка 2 тысяч дачников, которые будут также пользоваться удобствами, которые пришли после реконструкции. Освещение 3,5 км. В ночное, вечернее время возвращаться, приезжать. Всё для дачников будет удобно.

Таким образом, все въезды в область приведут в порядок. Хороший асфальт, благоустройство, чистота и уют. Это именно то, на что обращают внимание потенциальные инвесторы, отмечает Кумар Аксакалов. Из таких, казалось бы, мелочей складывается мнение обо всей области.

Айгерим Мукашева