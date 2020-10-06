На стадионе «Карасай» 15 лет не ремонтировали роликодром

Владимир Щербаков, руководитель специализированной ДЮСШ им.К.Байболова:

— Последний ремонт у нас здесь производился в 2005 году, но это был текущий ремонт, он касался не всего покрытия, как сейчас.

А сейчас здесь 2 тысячи квадратов идеального асфальта типа Б-2, подходящего для спортивных тренировок, и почти столько же зеленого покрытия. Заниматься здесь после ремонта любителям профессиональных видов спорта одно удовольствие.

Поводов для переживаний из-за плохой площадки, а значит некачественной тренировки, и как следствие, не самых высоких результатов, у них больше не возникнет.

Дарья Бедель, воспитанница специализированной ДЮСШ им.К.Байболова:

— Можно было споткнуться и скорость сильную нельзя было набрать. После ремонта здесь стало намного лучше кататься.

Чтобы добиться такого результата, подрядчику понадобилось 3 месяца. За счет особенностей покрытия ремонт оказался недешёвым. На реконструкцию роликодрома ушло 34 млн тенге. Она позволит сэкономить на другой, ранее необходимой строке расходов спортивной школы им Казбека Байболова, такой, как тренировочные сборы.

Владимир Щербаков, руководитель специализированной ДЮСШ им.К.Байболова:

— До ремонта мы занимались на выездах в основном. Это у нас Астана, близлежащие города, Щучинск такие трассы есть. А чисто роликодром есть только в Астане. Сейчас мы можем профессионально заниматься на роликодроме конькобежным спортом, биатлоном, лыжами.

Этот спортивный участок позволит более полутысячи спортсменам добиться желаемых результатов. Зимой часть с зеленым покрытием традиционно зальют для игры в хоккей с шайбой. Пока погода будет позволять, спортсмены планируют оттачивать на новом зеленом покрытии удары клюшкой по мячу.

Дарья Пышмынцева