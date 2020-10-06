Конкурс профессионального мастерства «Үздік шебер» продолжается

Общество

20:37 6 Октября 2020

В первой половине дня в свое мастерство показывали парикмахеры. Конкурс проходил в одном из салонов Петропавловска. Участники за полтора часа должны были сделать вечернюю прическу. У каждого своя модель. Всего за звание лучшего парикмахера соревновались 5 человек. Столько же приняли участие в конкурсе по сухому строительству.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Сегодня в конкурсе участвует различные организации, в том числе ТОО «Радуга». Также небольшие организации нашего города — ТОО, ИП. И также один студент. У нас есть жюри, профессионалы в этом деле.

Есть чертеж, по которому конкурсанты должны смонтировать перегородки из профиля и обшить это гипсокартоном. Роман Макаренко участвует впервые. Но за плечами имеет большой опыт. Монтажом мужчина занимается уже 12 лет.

Роман Макаренко, участник конкурса:

— Узнал от сотрудников акимата, пригласили. Интерес появился, решил принять участие в монтаже. Потому что не первый год занимаюсь этим. Надеяться будем на лучшее, опыт немаленький, посмотрим, как повезет.

По итогам победителей наградят ценными призами и дипломами.

 

 

Анастасия Остертак

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