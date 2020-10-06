Идет к завершению строительство дороги на участке по улице Крепостной

Новости МТРК

21:06 6 Октября 2020

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Участок от улицы Жамбыла до Ауэзова на Крепостной давно считался проблемным. Но скоро все изменится: новые бордюры, тротуары, освещение. Длина его почти километр, а ширина — 7 метров.

Подрядчик объекта — ТОО «ТАИР». Строительство начали 25 мая, планирует закончить к концу декабря. Данная дорога позволит снизить транспортную нагрузку, а также соединит микрорайон Береке с центром города.

Эльдар Кокабаев, специалист сектора автомобильных дорог г. Петропавловска:

— Имеется зеленая зона с обеих сторон по 3 метра. Тротуар с обеих сторон по 1,5 метра. Также планируем на участке Жамбыла-Крепостная установить светофор. Дополнительно, сейчас продумываем поставить утепленные автобусные остановки.

В работах задействовали 20 единиц техники. По «Дорожной карте занятости» здесь трудоустроились 49 человек. Равиль Салимжанов работает уже 4 месяца. Говорит, попал сюда через центр занятости. Работа устраивает.

Равиль Салимжанов, рабочий:

— Зарплата здесь вовремя, кушать берем с собой в столовую. Все в порядке. Меня все устраивает. 85 тысяч здесь оклад.

Сейчас объект на стадии завершения. Как говорят специалисты, график опережают и планируют закончить всё к концу октября.

 

 

Алишер Ашимов

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