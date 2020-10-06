Более двухсот тысяч голов домашней птицы пало в Северном Казахстане

Изымать домашнюю птицу будут в двух микрорайонах Бесколя: в МЖК и на Юго-Востоке, а также в селе Якорь. Всего 5 тысяч голов. Первый адрес, куда направился эпизоотический отряд — улица Есенина, 24. В хозяйстве 10 индоуток. Но жильцы напрочь отказываются отдавать их.

Говорят, со дня на день вакцинируют. Специалисты не принимают никакие уговоры. А еще добавляют, за необеспечение карантинных требований сельчане могут «нарваться» на штраф в размере 20 МРП, а это более 55, 5 тысяч тенге. Разговор не получается. Люди настаивают на своём.

Иван Гусельников, житель села Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы растили их, чтобы зарубить для своих нужд. А сейчас говорят: » Уничтожить!». Потом пока за этими деньгами будешь ходить, больше своих потратишь.

После к эпизоотическому отряду присоединились полицейские, так как жильцы не впускают на свою территорию. Елизавета Мусина тоже была против изъятия, говорит, жалко птицу, но всё-таки согласилась. Подсобное хозяйство хоть и небольшое, 11 кур, но было хорошей поддержкой для семьи.

Елизавета Мусина, жительница села Бесколь, Кызылжарский район:

— Лучше бы я сама их зарубила и съела. Они здоровые. Если бы хоть одна сдохла, я уже давно их уничтожила. Дело не в деньгах даже это наша живность. Мы приходили,брали пару яиц для себя, а сейчас вообще ничего не будет.

После изъятия и уничтожения птицы подворья дезинфицируют. Этим сейчас занимаются на Бишкульской птицефабрике. Там не осталось ни одной головы.

Нуржан Шарипов, руководитель филиала РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» по СКО:

— Уничтожение на Бишкульской птицефабрике подошло к концу. Уничтожено более 252 тысячи голов. Сейчас занимаемся дезинфекцией. Сначала обрабатываем прилегающую территорию, на которой производилось уничтожение путём сжигания. Затем будут приступать к дезинфекции помещений, где содержалась птица.

За павшее поголовье птицы выплатят компенсацию. Местные власти заверяют, выплату получат все быстро. Для этого необходимо лишь удостоверение личности, номер счёта и справка, подтверждающая наличие домашней птицы.

Марат Ибраев, руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

— Была оценена средняя стоимость птиц. Куры яичных пород оценены в 944 тенге, куры мясных пород — 1346 тенге, индюки — 7614 тенге, гуси — 5321 тенге и утки — 2744 тенге. Комиссией принято решение, и по этим ценам будет оцениваться возмещение ущерба.

Всего в регионе падёж домашней птицы зарегистрировали в 57 населённых пунктах и в областном центре.

Айгерим Муканова