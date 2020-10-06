5 волонтёров при УП г.Петропавловска поощрили благодарственными письмами

«За оказание всесторонней помощи сотрудникам полиции в их профессиональной деятельности наградить благодарственным письмом представителей волонтерского отряда управления полиции города Петропавловска!»

Ориентировки, указания, задачи. После традиционного инструктажа заступающих на вечернее дежурство состоялся приятный эпизод. Под аплодисменты патрульных и военнослужащих Нацгвардии волонтёрам вручили благодарственные письма.

Каждый из них отличился в течение последних месяцев, помогая полицейской службе. В период ЧП и карантина они разносили одиноко проживающим петропавловцам рецепты из поликлиник.

Раиса Зуева, волонтёр отряда при УП г.Петропавловска:

— Сегодня нас наградили благодарственными письмами и это очень приятно; читать такие слова от начальника полиции за проделанную нами работу в период карантина. Работаю я здесь уже 4 месяца и мне все очень нравится. Планирую в будущем связать свою жизнь с работой в органах внутренних дел, развиваться, помогать людям.

Волонтёрский отряд при «горотделе» действует с начала этого года, входит в него молодежь, всего 60 человек. За последние 9 месяцев с их участием полицейские раскрыли 46 преступлений, а также задержали 56 лиц, подозреваемых в преступлениях, выявили 825 различных административных правонарушений, доставили в управление 845 нарушителей.

Айгерим Муканова