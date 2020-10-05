Завершился финальный этап праймериз «Nur Otan»

Новости МТРК

19:11 5 Октября 2020

Напомним, по региону в выборах участвовали 632 кандидата. Народных избранников избирали 28 тысяч североказахстанцев, состоящих в партии » Nur Otan». Большинство, это 20 тысяч человек, проголосовали в онлайн-формате, остальные — на избирательных участках.

Окончательные итоги праймериз в регионе станут известны 5 октября, после подсчёта бюллетеней. По результатам цифрового голосования лидирует руководитель управления образования Гульмира Каримова. Подробная информация доступна на сайте primaries.kz

 

 

Айгерим Мукашева

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