Во время пожара в СК погибли трое человек

Пожар вспыхнул на шестом этаже жилого дома по улице Абая, 59. Там проживал 47-летний мужчина, который, по словам соседей, злоупотреблял алкоголем. Мужчину госпитализировали с термическими ожогами в больницу, где на второй день он скончался.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения ДЧС СКО:

— По прибытии на место пожара установлено, что открытым огнём горит квартира на шестом этаже 9-ти этажного дома. С места пожара был эвакуирован гражданин. 31 сек С 80 % ожогами тела.

Не обошлось и без жертв при пожаре в селе Смирново. Огонь охватил сначала гостиную комнату частного дома, вскоре пламя перешло на другие.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С места пожара извлечены два трупа: мужчины 1971 г.р. и женщины 1974 г.р. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, курение.

Особый присмотр требуется и за лесными массивами. За прошлую неделю произошло 15 случаев возгорания сухой травы и камыша. Всего с начала пожароопасного периода за поджог сухостоя к административной ответственности привлекли более 200 человек.

Жанель Бисенбаева