В с.Смирново строят физкультурно-оздоровительный комплекс

Аккайынский район, местные жители:

— Дороги везде ремонтируют, освещению делают, в школе ремонт произошел, на стадионе много изменений всяких. Площадок сделали много. В этом году, видно, что работа произошла.

— Много изменений, наш аким нынешний сделал для Смирново, заметно все. У нас в основном был бурьян, кругом трава стояла высокая, все убирается. Все делается.

Первым объектом, который мы посмотрели, стал строящийся ФОК, от районного акимата он в трех минутах ходьбы. Спортивное сооружение общей площадью 2 тыс кв. метров, в которое вложат примерно полмиллиарда, начали строить в райцентре Аккайынского в августе этого года. Закончить работу подрядчик планирует до 16-го декабря.

Самат Сарсымбаев, заместитель акима Аккайынского района:

— Ни один год мы просили деньги на ФОК, потому что такого сооружения в райцентре и в районе нет. Обычные спортзалы при школах, центральный стадион, но это только в летнее время, а там полностью на 160 мест. Есть волейбольные, футбольные площадки, тренажерные залы.

Если готовый ФОК можно пока разглядеть только с помощью паспорта, то для новой универсальной площадки стоимостью 16 млн, он уже не нужен. Здесь на тартановом покрытии можно сыграть в волейбол, баскетбол и теннис.

Она стала частью стадиона райцентра, на нем в этом году поменяют ограждения, а в следующем планируют обновить беговые дорожки и старые трибуны. Три мини футбольных поля появились при школах Аккайынского района.

Похожие, но уже стандартного размера установили в 5-ти его селах. В 6-ти, включая райцентр, провели капитальные и текущие ремонты. В них вложили около 360 млн тенге. Завершая школьную тему, логично узнать, как обстоят дела в районе с интернетом, который в 2020-м еще сильнее стал связан с образованием.

Самат Сарсымбаев, заместитель акима Аккайынского района:

— Во всех школах есть интернет. Конечно, скорость оставляет желать лучшего. Там, где скорости не хватает, как-то родители выходят через мобильную связь. Если через нее не получается, то на флешках приносит задание педагог, оно выполняется и также собирается. В этом году в селе Добровольском поставили и в Киялах одну вышку поставили дополнительно.

Но самые долгожданные изменения, которые, наверное, практически все североказахстанцы ждут с нетерпением, как правило, связаны с качеством дорог. На их фоне некоторые проблемы уходят на второй план, если не на третий. После разных видов ремонтов на 10 улицах Смирново к качеству дорожного покрытия не придраться.

В акимате района отметили, что замечания к подрядчикам если и возникали, то устранялись своевременно, без каких-либо проблем и споров. Подлатали и дороги областного значения, на них из региональной казны выделили больше миллиарда. Столько же, а порой и больше, нужно, чтобы закрыть проблему качественного водоснабжения в селах.

Самат Сарсымбаев, заместитель акима Аккайынского района:

— С прошлого года действующие проекты. Это ремонт водоразводящих сетей в селе Киялы, порядка 300 млн. В этом году завершается проект, все вроде бы в срок идет. И второй проект большой по селу Токуши. Тоже ремонт водоразводящих сетей, но там у нас проект уже переходящий на следующий год, там сумму почти 1 млрд.

Удовольствие не из дешевых, но очень необходимых — ремонт уличного освещения. Старые фонари по функционалу, впрочем, как и по внешнему виду, значительно проигрывают современным. Не считая райцентра, светлее, а значит комфортнее и безопаснее в этом году в Аккайынском районе стало еще в 10 селах.

Дарья Пышмынцева