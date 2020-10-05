В с.Дмитриевке Тимирязевского р-на жителей подключают к разводящим сетям

Таскали фляги, грели воду, стирались в бане. И это было в порядке вещей. Обычные сельские будни, вспоминает Роза Токпаева. Но все неудобства в прошлом. Совсем скоро условия жизни в деревне станут не хуже городских, говорит жительница Дмитриевки. В этом году к её дому протянули воду, выкопали септик. Со дня на день установят трубы. Раньше приходилось пользоваться колонкой.

Роза Токпаева, жительница с.Дмитриевки, Тимирязевский район:

— Зимой вообще тяжело. Откапывать её ещё надо. На санках таскаем флягами, вёдрами.

Очень рады, что вода наконец-то в доме. Уже не надо вёдрами её таскать. Не надо думать, есть вода в доме, нет её. Нести надо её. Пользуйся, пожалуйста, сколько хочешь.

Хозяйка уже купила стиральную машинку и умывальник. Планирует в будущем и санузел установить. О такой, казалось бы, обыденной для горожан вещи, как вода из-под крана, жители села Дмитриевки мечтали давно.

Талгат Ислямов, аким Дмитриевского сельского округа, Тимирязевский район:

— У нас было так, что воду народ употреблял со скважины. 4 скважины было в селе. Каждый год СЭС проверяло, давало заключение, что по химическому составу вода непригодна для питья. С 2018 года методом санации труба в трубу мы начали реконструировать разводящие. В 2018 не успели закончить. Закончили уже в 2019.

На 7 улицах села, установили 35 колонок. Теперь у 166 домов, в них около 550 человек, есть возможность завести живительную влагу в дом. Единственный «минус» — когда отключают свет, насос тоже не работает, а значит и вода до жителей не доходит. Этот недостаток устранят в следующем году. Поставят водонапорную башню.

Талгат Ислямов, аким Дмитриевского сельского округа, Тимирязевский район:

— Ещё два села есть в сельском округе: Ынтымак и Жаркен. Ынтымак — нет у нас подвода воды. Сейчас временно пока употребляют воду со скважины в колодцах. Жаркен обеспечен. В 2018 году начали методом санации. Не закончили все улицы. В этом году «добили». 12 колонок установили. 100% село охвачено разводящей сетью.

Там сельчане, как и в Дмитриевке, уже начали подключаться и «заводить» воду в дом. Ещё один наболевший вопрос — дороги, его тоже решат. В этом году 20 км от Дмитриевки до Ынтымака и Жаркена покроют щебнем. В общем, условия улучшаются.

Как правило, из таких сёл люди в поисках лучшей жизни не уезжают. Дружбинский сельский округ это подтверждает. Впервые за долгое время здесь идёт прирост населения, а не убыль.

Айгерим Мукашева