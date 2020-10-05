В год 120-летия С.Муканова в областной библиотеке открыли одноименный конференц-зал

Преображение актового зала областной библиотеки им. С.Муканова — тот случай, когда «до» и «после» заметно ощутимы. Здесь даже атмосфера стала какая-то другая. Наверное, из-за большого количества света. Кажется, что он в основном проникает в зал через вот такие «окна» в потолке. Такой интересный эффект дают обновленные лампы.

Ляззат Жолаушинова, главный библиотекарь областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— В областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова очень важный день. Мы открываем одноименный конференц-зал. Кроме очевидных перемен, их здесь много, его гостям будут интересны книжные полки, сборники на них мы старательно подбирали, опираясь на уже имеющийся, достаточно богатый фонд библиотеки. Кроме того, особый интерес представляют литературные новинки конференц-зала.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры архивов и документации СКО:

— Мы издали по 500 экземпляров каждого тома «Аққан жұлдыз». Все литература будет отправлена и пополнит книжный фонд сельских библиотек. «Қазақ қауымы» тоже переиздана в 100 экземплярах по просьбам родственников Сабита Муканова.

С переизданием литературного наследия выдающегося писателя помогли в областном акимате. Поддержали еще одну культурную инициативу, связанную с пошивом тематических костюмов для нескольких творческих коллективов. С ними шансы на большие победы в казахстанских и зарубежных конкурсах станут в разы больше.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— В этом году ряд значимых юбилейных мероприятий и дат отмечается в нашей стране. Это 175 лет Абаю Кунанбаеву, 1150 лет аль-Фараби. Есть и дата нашего земляка, выходца СКО, Жамбылского района Сабита Муканова. К сожалению, из-за коронавируса мы ряд мероприятий не смогли провести, но онлайн — мероприятия мы проводили. В честь него и Абая Кунанбаева прошел в нашей области телевизионный айтыс-проект «Қызылжараламаны.

По словам заместителя главы региона, телевизионную версию айтыса, посвященную 120-летию Сабита Муканова, высоко оценили столичные эксперты.

Дарья Пышмынцева