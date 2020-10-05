Спасателям в Петропавловске мешают заехать на место ЧП шлагбаумы

Пожарная машина с тревожной сигнализацией передвигается по улице Жамбыла Жабаева. На видео четко видно — при следовании её к потенциальному месту происшествия препятствий на пути не создается. Речь идет о других участниках дорожного движения. Но, они появились позже. Выявить вот таких не солидарных водителей и есть цель рейда. Зачастую именно из-за них оперативно прибыть к месту ЧП не всегда удается.

Еще одной «головной болью» спасателей стали шлагбаумы. Их не так давно начали устанавливать во дворах многоэтажек. Казалось бы, хороший механизм. Контролирует поток посторонних машин, но, не в этом случае. Без специального пульта, который есть только у жильцов, спецтехнике на территорию двора просто не попасть. Специалистам, приходится ждать, пока кто-то откроет ограждение.

Но в ситуации, когда каждая минута на вес золота, ожидание — не самый благополучный вариант. Это один из дворов по улице Горького. Чтобы попасть на его территорию, у спасателей проблем не возникло. Быстро среагировали жители. А вот установить пожарную лестницу не получилось. Разве что, вот так. Поднять лестницу удалось только на уровень 7 этажа, учитывая,что здание девятиэтажное.

Асет Шайкин, главный специалист УЧС г. Петропавловска:

— На данный момент жильцы данных домов припарковались, здесь даже не предусмотрены места для парковки. Они припарковались, где человеку угодно, где захотел, там и поставил. Оптимальная на данный момент при использовании автолестницы. Минимальная порядка 10 метров, чтобы лестница могла нормально развернуться и достичь всех этажей здания.

Спасатели призывают горожан, а также специалистов обслуживающих организаций при разработке каких-либо проектов обязательно учитывать обеспечение условий для работы экстренных служб. Безответственность и безразличие могут привести к печальным последствиям.

Анжелика Сычева