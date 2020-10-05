СКО: В казахском обществе слепых осваивают современные технологии

Общество

18:53 5 Октября 2020

Поют, читают стихи, занимаются гончарным делом и не только. Помимо этого, в казахском обществе слепых осваивают современные технологии. Алмагуль Канафина пришла сюда 3 месяца назад, работает массажистом. За это время наполовину освоила телефон. Говорит, что порой сложно, но, приходится учиться. Ведь сейчас он необходим каждому.

Алмагуль Канафина:

— В первый раз было сложно осваивать его, но потом привыкаешь. Тем более, нам помогают учителя, которые нас обучают и специальное приложение, которое установлено в наших телефонах. Сейчас в наше время без телефона невозможно обойтись. Можно сказать, что целый день с ним не расстаемся. 

Также здесь для особенных людей проходят культурно-досуговые мероприятия. Они же сами принимают в них участие. Шаншару Жекееву 71 год. В обществе состоит уже 25 лет. Говорит, 17 лет проработал учителем казахского языка и литературы в школе. Любит играть на домбре композиции любимых акынов.

Шаншар Жекеев: 

— Нравится играть песни Акана сері, Биржан сала и многих других. На домбре начал играть с детства. Выступаю здесь на разных мероприятиях. Раньше их было много, но в связи с карантином сейчас не ставим. Здесь интересно.

Сейчас в городском обществе слепых состоит 350 человек, а по области их около тысячи. Это лица с инвалидностью 1 и 2-й групп. Для них созданы все условия: проводятся занятия по осваиванию современных гаджетов, кружки профмастерства, есть спортивные секции.

 

 

Алишер Ашммов

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