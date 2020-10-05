С 1 октября в колонии ЕС 164/3 начался отопительный сезон

Вадим Корабовцев — газосварщик. На время пребывания за колючей проволокой устроился в котельный цех по специальности. Трудится уже полтора года. Говорит, подружился с коллективом, и работа приходится по душе. Отбывать наказание ему осталось три года. Надеется, что за это время полностью выплатить свой исковой долг.

Вадим Корабовцев, заключённый учреждения ЕС-164/3:

— Объект не такой, что можно ходить без дела, постоянно работаем. К котлам, насосам нужно ответственно относиться. Кто исковую задолженность выплачивает, кто домой отправляет. Я отправляю детям, гашу исковую задолженность.

Работают в котельном цехе 20 заключённых. Четырёхсменный график, дежурят по 6 часов. В этом году здесь провели текущий ремонт четырёх котлов, электронного и сетевого оборудования, насосов, дымоходов и вытяжной трубы. На эти цели из бюджета учреждения выделили около трёх миллионов тенге.

Айдар Булнаиров, главный инженер филиала РГП «Енбек-Кызылжар»:

— По региону все учреждения обеспечены углём на 100%. К отопительному сезону приступили все учреждения.

В учреждении ЕС-164/3 наказание отбывают наказание около 300 человек, порядка 150 из которых трудоустроены.

Айгерим Муканова