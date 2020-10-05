Полицейские по «горячим» следам раскрыли кражу полутонны гербицидов

Правоохранительные органы

19:56 5 Октября 2020

Водитель, не имея документов на химические вещества, затруднялся объяснить стражам порядка о происхождении гербицидов. Сказал только что купил их в соседнем Тимирязевском районе. Там же по подозрению в краже задержали 33-летнего механизатора одного из ТОО.

Он пояснил, эту партию собирал в течение нескольких дней, так как сам отвечал за развоз и выдачу гербицидов другим механизаторам. Собрав 500 литров, связался со знакомым из Кокшетау и продал всё за полмиллиона тенге. Мужчину доставили в районный отдел полиции. Похищенное у него изъяли и вернули владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

 

 

Айгерим Мукашева

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