152 факта бытового насилия выявили полицейские СК за 4 дня

В ходе мероприятия «Быт» полицейские посетили почти 2,5 тысячи подотчётных лиц. Среди них — более 1400 алкоголиков и 187 наркоманов. Проинспектировали около 300 неблагополучных семей. За четыре дня по области стражи порядка зарегистрировали 152 факта бытового насилия, половина из них -по обращениям к участковым и в дежурные части. Остальное — во время подворных обходов.

Полицейский/потерпевший:

— Сейчас не пьет, получается?

— Да, сейчас не пьет… Брат, ему 45 лет. Вместе живем. Постоянно приходил пьяный, постоянно обзывал меня, оскорблял, драться кидался. Сейчас прекратилось. — После того как участковый с ним поработал.

— Что вы можете посоветовать людям, которые оказались в такой же ситуации?

— Ну, надо не терпеть, а просто вызвать полицию, к участковому идти, какие-то меры принимать.

Бороться с семейными дебоширами и помогать жертвам домашнего насилия вышли около 500 сотрудников местной полицейской службы области.

Асия Абжанова, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Конфликты не только возникают из-за мужчины, бывает, что их провоцирует и сама женщина. Мы именно в таких семьях провели профилактическую работу, раздали контакты, куда круглосуточно, люди, пострадавшие от бытового насилия, могут обратиться. Побеседовали с детьми. Также мы заранее побеседовали с детьми, которые воспитываются в неблагополучных семьях, чтобы они нарисовали рисунки, показали свое видение бытового насилия, и сегодня мы вручили эти рисунки семейным дебоширам, чтобы показать, что от скандалов в первую очередь, страдают дети.

За 9 месяцев этого года полицейские зарегистрировали почти 1,5 тысячи правонарушений в семейно-бытовой сфере. 127 человек направили на принудительное лечение от алкоголизма. Стражи порядка напоминают, что жертвы бытового насилия могут обратиться к своему участковому инспектору или позвонить на круглосуточный номер «102».

Айгерим Мукашева