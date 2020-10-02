В Петропавловске свою деятельность возобновляет отделение самбо

Спорт

19:34 2 Октября 2020

До 2004 года этот вид спорта культивировался на базе общества «Динамо». Сейчас отделение открывают во дворце молодежи. Зал там оснащен необходимым инвентарем. Тренеры отмечают, что в связи с пандемией коронавируса на татами единовременно могут находиться не более 15 спортсменов. Тренировочные занятия — бесплатные. Набор в группы начинается с 9 лет.

Сергей Мелихов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— У нас большие традиции, у нас три тренера тренируют, на сегодняшний день с маленькими детьми — чемпион мира среди ветеранов. Я уверен, что данный вид приживется в нашем регионе, очень есть большая потребность в этом спорте. Пока тренировочные занятия буду проходить в этом зале, в планах — по всему региону открыть залы для борьбы, где также можно культивировать самбо.

 

Анжелика Сычёва

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