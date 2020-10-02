В Петропавловске свою деятельность возобновляет отделение самбо

До 2004 года этот вид спорта культивировался на базе общества «Динамо». Сейчас отделение открывают во дворце молодежи. Зал там оснащен необходимым инвентарем. Тренеры отмечают, что в связи с пандемией коронавируса на татами единовременно могут находиться не более 15 спортсменов. Тренировочные занятия — бесплатные. Набор в группы начинается с 9 лет.

Сергей Мелихов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— У нас большие традиции, у нас три тренера тренируют, на сегодняшний день с маленькими детьми — чемпион мира среди ветеранов. Я уверен, что данный вид приживется в нашем регионе, очень есть большая потребность в этом спорте. Пока тренировочные занятия буду проходить в этом зале, в планах — по всему региону открыть залы для борьбы, где также можно культивировать самбо.

Анжелика Сычёва