В Петропавловске прошел региональный военно-патриотический лагерь «Отан-2020»

На построении воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз». Сегодня там занимаются порядка 150 детей из различных школ города. В конкурсе ребята участвуют по желанию, отбор не проводился, говорят организаторы. Всего здесь 5 команд по 4 человека в каждой.

Эрик Таттыбаев, педагог-организатор ДЮЦВР:

— Военно-патриотический клуб «Жас сарбаз» организовался в 2018 году на базе школы № 23. Хотелось бы, конечно, всем участникам пожелать удачи, чтобы никаких у нас не получилось нарушений в соревнованиях. Никто никого не обманывал. Все в честной борьбе брали свои места.

Семнадцатилетняя Александра Чернышкова решила испытать свои силы в конкурсе. Говорит, так она поймет свой потенциал и узнает возможности. Ее команда называется «Гроза». Ребята уже прошли строевую подготовку и показали, как быстро способны надевать и снимать противогаз, собирать и разбирать автомат.

Александра говорит, что последнее раньше ей давалась сложнее всего, но благодаря упорным тренировками она научилась ловко справляться с такими заданиями. Теперь это одно из любимых ее упражнений. Военно-патриотический клуб девочка посещает уже два года

Александра Чернышкова, участница соревнования «Отан-2020»:

— При разборке у меня было 27 секунд, при сборке 30. А противогаз у меня 20 секунд. Я к этому пришла случайно, мой папа предложил пойти, я согласилась, мне стало очень интересно и я пришла, мне сразу все понравилось, со всеми подружилась.

Конкурс проведен общественным объединением «ШТАБ JE SKO» при поддержке областного управления внутренней политики. Этот лагерь ориентирован на патриотическое воспитание молодежи, подготовку к военной службе, пропаганду здорового образа жизни. Для команд организаторы подготовили маршрут из восьми уровней.

Даяна Оспанова, заместитель председателя ОО «ШТАБ JE SKO»:

— Это строевая подготовка, полоса препятствий, им нужно будет надеть противогазы, сборка/разборка автомата, стрельба, бег 100 метров и военизированная эстафета у них будет. На каждой станции учитывается время выполнения либо, если это стрельба, количество и на основании выполненных заданий будут подсчитываться баллы.

По итогам конкурса победителей наградят дипломами, сертификатами и ценными призами.

Анастасия Остертак