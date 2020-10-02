В Петропавловске продолжаются работы по благоустройству

По адресу Батыр Баяна, 7 Валерий Науменко живет больше 10 лет. Из год в год пенсионера мучает один и тот же вопрос — неудовлетворительное состояние вот этого тротуара. Особенно ощутимой проблема становится осенью и весной. Во время дождей. Вода застаивается на пешеходной части, и это приносит большие неудобства. С просьбой помочь мужчина обратился к градоначальнику.

Валерий Науменко, житель г.Петропавловска:

— Я был на приеме еще весной у Болата Сериковича, у акима города. Он пообещал сделать . На следующий день приехал сюда, и мы проблемные точки посмотрели.

Посмотрели, дали оценку состоянию тротуара. И когда пришла очередь, начали асфальтировать пешеходную часть площадью почти 500 кв метров . Благоустройство ведет подрядная организация «ДорСетьСтрой». Работают ударными темпами. К примеру, этот участок они обновят за два дня.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ,пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Планируется на днях начать работы по среднему ремонту по улице Кеншинбаева и Кошукова . До сегодняшнего дня обустроили по улице Семашко, Новопавловка, перед 3 поликлиникой, перед 1-ой школой. Вчера закончились работы по улице Абая, сейчас перешли на Батыр Баяна.

Благоустраивают тротуары по просьбам горожан, озвученным на отчётных встречах.

Анжелика Сычёва