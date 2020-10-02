В Мамлютском р-не на ремонт дорог в 2020 г. выделили 1 миллиард 200 миллионов тг

Гул работающего асфальтоукладчика не стихает с раннего утра. Дорожное покрытие приводят в порядок на 11-километровом участке, ведущему к селу Афонькино. Там проживает более 500 человек. На средний ремонт дороги из областной казны выделили около 440 миллионов тенге. Полотно уже завершили на 75%. Отставания от графика нет.

Анжелика Осикова, аким Становского сельского округа, Мамлютский район

— В последний раз ремонт у нас производили в 2003 году. Средства выделили на текущий ремонт. И только своими силами, затем ремонтировали. Село Афонькино является приграничный селом. У нас находится погранзастава «Жана Жол». Дорогу у нас проводят в рамках комплексного плана по развитию СКО.

Подрядчик объекта — «КомпанияBestСтройПетропавловск». К работам приступил в мае. Уже произвели профилирование, щебенование дороги и залили цемент. Сейчас полным ходом идёт асфальтирование полотна.

Подрядчики уверяют, к концу октября они завершат строительство полотна. В целом, в Мамлютском районе в 2020-ом отремонтировали 69 км дорог. На эти цели выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге.

Абай Альжанов