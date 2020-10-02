В коррекционных учреждениях педагоги используют активные формы работы

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Я — журналист МТРК. Хотела бы я сказать эту фразу в несколько раз быстрее и лучше, но язык жестов на практике оказался гораздо сложнее, чем я думала. Несколько часов изучения алфавита, работы перед зеркалом не дали желаемого результата. В здании позади меня работают специалисты, которые каждый день используют язык жестов. Давайте скорее с ними познакомимся, и, может быть, даже чему-то научимся.

Четко, громко, максимально разборчиво, как в плане мимики, так и жестикуляции. Информатик и по совместительству учитель математики Алексей Сивинский никогда не спешит, чтобы каждый из особенных ребят всё понял и ничего не пропустил. Ведь математика — наука, требующая постоянного внимания и концентрации. Кстати, в гаджетах педагог не видит ничего плохого, с их помощью можно легко и быстро проверить уже решенный пример.

Алексей Сивинский, учитель информатики и математики областной специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха:

— Сначала работал лаборантом, вел кружок компьютерной грамотности. После окончания университета я полностью перешел учителем информатики работать. Потом поступал, еще закончил сурдопедагогику в России. Учебную информацию посредством речи донести очень проблематично, поэтому приходится весь материал визуализировать. Многие из моих учащихся поступили в наш университет на специальность «Информатика», также заканчивают колледжи.

Для этого преподавательский состав специального учебного заведения, который является одним из сильнейших в стране, делает всё возможное. Алексей пошёл по стопам своих бабушки и мамы. Трудится здесь вместе со своей супругой. Работают с ребятами как в режиме оффлайн, так и дистанционно. На удаленке сейчас воспитанники, которые проживают в районах. Работают так и учителя.

Параллельно в классе находится еще один педагог, который дополняет своего коллегу и помогает ребятам. Программа в интернате специальная, отличается она и от особенностей детей, с каждым из них учителя дополнительно занимаются индивидуально. В этом кабинете Гаухар Курманова проводит урок труда для ребята не только с нарушением слуха, но и задержкой психического развития.

Гаухар Курманова, дежурный учитель областной специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха:

— Коллектив у нас очень хороший, были наставники, была оказана большая помощь. Нужно проговаривать все действия, что мы сейчас делаем, что мы сейчас будем делать. Например, когда начинается урок, мы говорим, что сейчас будет урок труда. Ребята, мы будем клеить дерево, готовить необходимые принадлежности.

А это уже педагоги школы -интерната № 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии. Принцип работы с учащимися здесь не сильно отличается от предыдущего образовательного учреждения, за исключением языка жестов.

Артём Белоногов всегда объясняет все медленно и находится в постоянном контакте с классом, чтобы никто из ребят не отвлекался. В учебном процессе задействован каждый.

Артём Белоногов, учитель естествознания специальной школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями в развитии :

— В школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Среди них встречаются ребята с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, с ментальными нарушениями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Меня эта профессия сразу притянула, мне очень нравится работать с детьми и на мой взгляд, что в нашей школе работать даже интереснее.

Интересная и не простая работа. В школу-интернат Артем Белоногов, в которой он работает 7 лет, пришел после вуза бакалавром биологии, затем дополнительно отучился на дефектолога. Но ни преподаватели, ни наставники не смогут подготовить специалиста к психологической нагрузке.

Артем Белоногов, учитель естествознания специальной школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями в развитии :

— Когда я только пришел, я сразу не работал первый год учителем, я был воспитателем. Я более проникся в атмосферу, уже узнал, что это за дети. Понял, какие нужны подходы к ним. Работаю я в классах 6 по 9-й. В основном у меня дети с легкой умственной отсталостью. Дети из сельской местности, нам нужно и к ним выйти и провести урок здесь. В этом смысле я бы сказал, что нам сложнее, чем в массовых школах работать.

После окончания школы эти ребята благодаря своим наставникам поступают в колледж, где получают специальность. Им в Казахстане может похвастаться только наш регион. Нет таких и в соседней России.

Дарья Пышмынцева