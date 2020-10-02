В хозяйстве «Новомихайловское-2003» приобрели мельницу

Образцовый пример, где собрали богатый урожай, показали в хозяйстве «Новомихайловское-2003». В этом сезоне там превзошли все ожидания. С 1 гектара получили 29 центнеров пшеницы. Площадь сельхозугодий при этом составляет 11 тысяч гектаров, треть которых отводят под зерновые.

Товарищество не стоит на месте: развивается с каждым днём, расширяет производства. Недавно приобрели современную мельницу российской сборки. Её стоимость- 30 миллионов тенге. Муку, которую будут здесь получать, говорят хлеборобы, отправят в собственную кулинарию.

Вячеслав Щёголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район

— Благодаря этой мельнице у нас увеличилась производительность, выход муки вырос до 82 %. Раньше получали 65%. В этом году надеемся увеличить производство хлебобулочных изделий, которые выпекаются в нашей кулинарии местной. Обеспечиваем родной Мамлютский район. В общей сложности обеспечиваем 10 населенных пунктов. Булка хлеба стоит 80 тенге, а для наших рабочих- 40 тенге.

Абай Альжанов