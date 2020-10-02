В хозяйстве «Новомихайловское-2003» приобрели мельницу

Сельское хозяйство

21:08 2 Октября 2020

Образцовый пример, где собрали богатый урожай, показали в хозяйстве «Новомихайловское-2003». В этом сезоне там превзошли все ожидания. С 1 гектара получили 29 центнеров пшеницы. Площадь сельхозугодий при этом составляет 11 тысяч гектаров, треть которых отводят под зерновые.

Товарищество не стоит на месте: развивается с каждым днём, расширяет производства. Недавно приобрели современную мельницу российской сборки. Её стоимость- 30 миллионов тенге. Муку, которую будут здесь получать, говорят хлеборобы, отправят в собственную кулинарию.

Вячеслав Щёголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район

— Благодаря этой мельнице у нас увеличилась производительность, выход муки вырос до 82 %. Раньше получали 65%. В этом году надеемся увеличить производство хлебобулочных изделий, которые выпекаются в нашей кулинарии местной. Обеспечиваем родной Мамлютский район. В общей сложности обеспечиваем 10 населенных пунктов. Булка хлеба стоит 80 тенге, а для наших рабочих- 40 тенге. 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

516 тысяч тонн сельхозпродукции закупит «Продкорпорация» у фермеров РК
В трех районах СКО зафиксирован массовый падёж домашней птицы
В СКО с рабочей поездкой побывал Президент РК Касым-Жомарт Токаев
165 тыс голов кур и гусей погибло от птичьего гриппа в СК
К.Аксакалов вручил ключи от новых квартир жителям села Новоишимского
В хозяйстве «Токуши GRAIN» за один день убрали 200 га гречихи
В Аккайынском районе жатву завершили на 97%
В регионе подходит к завершению уборочная кампания
Казахстан может увеличить экспорт высококачественной пшеницы в Китай
Аграрии региона убрали более 1,8 млн.га зерновых и зернобобовых культур
Аграрии СКО завершают жатву