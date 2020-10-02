Педагоги принимают поздравления с профессиональным праздником

Накануне своего профессионального праздника учитель физики и математики Новоишимской средней школы №2 Айсулу Баязитова получила приятный подарок. Она вошла в четверку преподавателей региона, кто победил на республиканском конкурсе «Лучший педагог -2020».

Говорит, не ожидала, что сможет выиграть в этом конкурсе, хотя и готовилась к нему долгое время. Собирала портфолио наград, снимала видеоролики своих занятий. Её труд оценили по достоинству.

Айсулу Баязитова, учитель физики и математики Новоишимской средней школы №2, район имени Габита Мусрепова:

— Также приятный бонус -это выплата в размере 1000 МРП, а именно 2 миллиона 778 тысяч тенге. Данные деньги я потрачу на самосовершенствование, и думаю, что пополню свою методическую копилку. Хочу поучаствовать в международном семинаре, чтобы обобщить свой педагогический опыт.

С наступающим днем учителя педагогов от имени акима области поздравил его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Учитель — это призвание. Вы отдаёте этому всю свою жизнь. Это сложно и требует терпения. Думаю, что в результате вы испытываете удовлетворение и радость за проделанную работу. Ваши ученики -это ваш результат. Они гордятся вами и вспоминают ваш труд, когда становятся большими личностями.

На торжественном собрании нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами отметили труд 18 педагогов. Лаура Капизова учителем начальных классов работает с момента обретения независимости нашей страны. За эти годы из -под своего крыла выпустила более тысячи ребят.

Лаура Капизова, учитель начальных классов Жалтырской основной школы, район Шал акына:

— Это награждение для меня много значит, оно говорит о том, что работаю я не зря. Замечаю, что в последнее время педагогам уделяется большое внимание. И это только радует.

На встрече также говорили о роли учителей в обществе и в целом их вкладе в развитие республики. Радует представителей этой благородной профессии и то, что всё больше внимания сейчас уделяется повышению статуса педагога.

Айгерим Муканова