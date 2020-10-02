Педагог Сергей Никулин более 30 лет передает детям свои знания

Выглаженная школьная форма, белые банты, заранее купленный букет цветов. Ребята стояли у доски и посвящали стихотворения своим любимым учителям. А после — праздничный концерт. Так проходил День учителя ещё год назад.

Сегодня все по -другому. Преподаватели принимают поздравления через интернет. Праздничная атмосфера предвкушаемая, говорит учитель истории первого общеобразовательного лицея Сергей Никулин, но, всё же не так как раньше.

Сергей Никулин- учитель истории первого общеобразовательного лицея:

— В этом году поздравления с днем учителя немного в другой форме. То есть дети проявляют свой креатив по — новому. Мы уже видели видеоролики, снятые детьми. Но все же радостное настроение никуда не делось.

Уже на протяжении 30-ти лет Сергей Владимирович посвящает себя детям и передаёт им свои знания. И сегодня ничуть не жалеет о выбранном. Свои первые годы в профессии преподаватель вспоминает с улыбкой. Сейчас же за плечами педагога бесценный опыт и десятки наград.

Сергей Никулин-учитель истории первого общеобразовательного лицея:

— Мне повезло с тем, что, то что я придумал, оказывалось людям полезное. Пособие методическое оказалось полезным не только учителям нашего города, и республики. Приложения, которое мы сделали для смартфонов, оказалось очень полезным и очень востребованным.

Его уважают дети, восхищаются родители, перенимают опыт коллеги. По признанию последних, Сергей Владимирович— прекрасный человек, любящий детей и свою работу.

Алла Борщ- заместитель директора первого общеобразовательного лицея:

— Сергей Владимирович пользуется заслуженным уважением, и не побоюсь этого слова, любовью учителей истории и педагогической общественности в целом.

Жанель Бисенбаева -корреспондент:

— Учитель, сколько надо любви и добра, чтобы слушали, верили, помнили дети тебя…»

Как много в жизни человека зависит от того, кто будет его наставником. Ведь учителя дают нам не только знания по предмету, они учат нас жизни, воспитывают умение радоваться и любить.

Жанель Бисенбаева