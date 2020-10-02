О работе по снижению коррупционных рисков рассказал К.Аксакалов

На площадке областной антикоррупционной службы глава региона Кумар Аксакалов в онлайн -формате рассказал об усилении общественного контроля, оказании государственных услуг и новшествах, которые внедрят в скором времени.

Три миллиона госуслуг, 9 тысяч из которых относятся к выдаче разрешений. Чтобы снизить коррупционные риски, в системе проводят цифровизацию, в онлайн -формате представители местных исполнительных органов оказали 93% услуг.

Важную роль в снижении уровня коррупции играет общественный контроль, который позволяет следить за качеством выполняемых работ. По словам Кумара Аксакалова, в январе следующего года в области запустят геопортал, в котором североказахстанцы смогут узнать всю информацию о земельных участках.

Ранее для этого нужно было обойти не одну инстанцию. Говорил он и об открытых акиматах, сейчас их 12. До конца года планируют открыть в районах Магжана Жумабаева и Есильском, а также в селе Келлеровке, чтобы жители не выезжали в райцентр для подачи своих обращений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы активно занимаемся работой, касаемой бюджетных средств. Все государственные учреждения на своих сайтах и порталах размещают информацию о выделенных деньгах. Любой казахстанец может увидеть, сколько денег выделено тому или иному государственному учреждению из бюджета. На какие направления выделены эти средства, сколько средств выделено на проведение ремонта, приобретение необходимых товаров.

Айгерим Муканова