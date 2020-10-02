Более 700 млн тг в 2020 г. выделили на благоустройство дворов Петропавловска

Двор по адресу Ауэзова, 147 в этом году приобрел новый облик. Раньше на участке были ямы, а после дождей стояли лужи. Этим летом построили детскую , спортивную площадки, заасфальтировали и довели до ума стоянку, а ещё установили шлагбаум и видеокамеры. Жильцы радуются, что неудобства остались в прошлом.

Нина Клишина — председатель КСК:

— Все заезжают, удивляются какой у нас пустой двор стал. Посторонних не пускаем, свежо стало. Двор преобразился.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Шлагбаума поставили, хотя это задача КСК. Мы средства выделили, чтобы их сделали за счет областного бюджета. Единственное, теперь КСК должны содержать их соответствующе.

Всего в областном центре 586 дворов. 78% из них в этом году заасфальтировали. Во дворе по улице Назарбаева, 110 тоже построили новую игровую площадку, удобную парковку, поставили ограждение. Появились здесь и «умные» камеры видеонаблюдения, считывающие номера автомобилей. Новшевством жильцы поделились с Кумаром Аксакаловым.

Владимир Гриб — житель г. Петропавловска:

— Если номер в базе есть, их пропускают. Помимо всего прочего данная система выведена в ближайший опорный пункт. Она подключена в ЦОУ. Платить за нее не нужно.

Посетил аким области двор по адресу Интернациональная, 27. На месте старых гаражей построили парковку. Есть шлагбаум, игровая, камеры видеонаблюдения. Остался последний штрих- спортплощадка. Во время разговора с жителями аким области сказал, что уже в следующем году у горожан появится возможность заниматься в новом дворце спорта.

Кумар Аксакалов — аким СКО:

— Рядом с 8 школой по Назарбаева находится частный сектор. В этом году начнем его сносить, а затем будем строить новый Дворец спорта. Как раз недалеко отсюда. Потому что детям ездить в микрорайон «Жас Оркен» далековато. Этот проект уже есть, его дорабатывают.

Доступную парковку сделали и во дворе по Уалиханова, 48. Благоустроили игровую площадку, подвели новое освещение, установили камеры. Одним словом, как и во всех дворах, которые привели в порядок. На их благоустройство в этом году выделили более 700 миллионов тенге.

Булат Жумабеков — аким г.Петропавловска:

— В этом году мы планировали сделать порядка 73-74 площадок, но отработали 95 дворов. Сделали 25 автостоянок внутри дворов и 20 вне дворов. Большая часть последних это те участки, которые были в частной собственности или были бесхозными. Мы в 2019 году вели работы по изъятию земель. Соответственно прорабатывали с председателями КСК вопрос о создании парковок.

Кроме того, за последние 3 года в Петропавловске установили 283 площадки для детей. В 2020 их стало на 58 больше.

Абай Альжанов